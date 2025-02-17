شكرا لمتابعة خبر عن معلم وطالبه يعودان إلى فصلهما الطيني في ⁧‫الأفلاج‬⁩ ويستذكران فرحة الأمطار .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏أعرب معلم وطالبه عن سعادتهما البالغة بعد عودتهما إلى فصلهما الطيني في ⁧‫الأفلاج‬⁩، مستذكرين وجبات الإفطار وفرحة الأمطار بعد 52 عامًا .

وجاء المعلم خلال تجوله في المدرسة وهو يقول:” أنا الآن في مدرسة أحمد بن حنبل”، مستذكرًا الإجازات وفصل الدراسة والحصص الدراسية والطلاب.

والتقى المعلم خلال تفقده للمدرسة بطالب كان في صفوفه، وحكى الطالب ذكرياته في المدرسة، مُشيرًا إلى الغرف وصفوفها ووجبات الإفطار وفرحة الأمطار.