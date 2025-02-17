شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: عودة للحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏كشف محلل الطقس في الأرصاد عقيل العقيل، عن “عودة للحالة المطرية” بدءا من غد الثلاثاء حتى الخميس، لافتًا إلى أن يوم الأحد سيشهد عودة لانخفاض درجات الحرارة.

وأوضح عقيل العقيل، عبر قناة “الإخبارية”، أن الصباح شهد غبارًا كثيفًا على معظم مناطق شمال المنطقة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، فيما يشهد اليوم استقرارًا طفيفًا.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية.

ويستمر التوقع بتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك.