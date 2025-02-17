شكرا لمتابعة خبر عن تخريج الدفعة الـ 6 من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي نساء بكلية الملك فهد الأمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، تخريج الدفعة الـ (6) من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي (نساء)، بكلية الملك فهد الأمنية.

وشهد الحفل عرضًا لقدرات الخريجات وما اكتسبنه من مهارات وبرامج تدريبية عسكرية متقدمة، وتأهيلهن وفق أحدث المناهج والأساليب في معهد التدريب النسائي الأمني، الذي يقدم بيئة تعليمية متطورة بأعلى المعايير.

وأكد المدير العام لكلية الملك فهد الأمنية، اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج، حرص الكلية على تقديم برامج تدريبية أمنية عالية الكفاءة واحترافية متقدمة، متوافقة مع أحدث أساليب التعليم والتدريب، مما مكّن الخريجات من اكتساب مهارات متعددة كالدفاع عن النفس والرماية وتنفيذ الفرضيات الأمنية، واستعراض الفصيل الخاص.