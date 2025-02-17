شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصناعة يشارك في أداء الدحة الشمالية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شارك وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، اليوم الاثنين، في أداء موروث الدحة الشمالية في مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية.

وتفقّد بندر الخريف؛ عددًا من المشاريع الصناعية التنموية والاقتصادية بمنطقة الحدود الشمالية، ومدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، يرافقه معالي نائب الوزير لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر؛ وعدد من المسؤولين في القطاعيْن الحكومي والخاص.

وفي مستهل زيارته، تجول بمدرسة التميز العلمي في مدينة عرعر، حيث التقى خلالها الهيئة التعليمية والطلاب والطالبات، واطّلع على المعامل التدريبية والمختبرات المتطورة التي توفّر بيئة تعليمية حديثة تمكّن الطلاب من الاستفادة من أحدث التقنيات، كما استمع معاليه إلى شرح حول مبادرة مدارس التميز العلمي، التي أُسست في كلٍ من مدينة عرعر وطريف بالشراكة بين شركة “معادن” ووزارة التعليم واستثمرت فيها “معادن” ما يقارب 180 مليون ريال؛ بهدف تعزيز التعليم العلمي في المنطقة، وإعداد جيل جديد من المتميزين في العلوم والرياضيات والتقنية الحديثة.