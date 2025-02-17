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شكرا لقرائتكم خبر عن طالبات يبتكرن تطبيق الكتروني لمساعدة الصم عبر الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نجحت مجموعة من طالبات جامعة جدة في ابتكار Audio Aid، وهو تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة الأشخاص الصم في التعرف على الأصوات المهمة في بيئتهم المحيطة، مما يسهم في تعزيز سلامتهم وقدرتهم على التفاعل مع المجتمع دون الحاجة إلى الاعتماد على الآخرين، وذلك في إطار السعي لتطوير حلول تقنية مبتكرة تعزز من استقلالية الأفراد ذوي الإعاقة السمعية.
حول هذا الابتكار، أوضحت قائدة الفريق أسيل أحمد المحمادي، أن فكرة التطبيق استُلهمت من واقعة حقيقية لسيدة صماء تعرضت لحادث خطير نتيجة عدم قدرتها على سماع جرس إنذار الحريق، مما أدى إلى تأخر استجابتها للخطر.
وأضافت أن هذا الحدث أظهر الحاجة الملحة إلى وسيلة تقنية تساعد الصم في التعرف على الأصوات من حولهم بشكل فوري وفعال.
أشارت المحمادي إلى أن تطبيق Audio Aid يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لالتقاط وتحليل الأصوات المهمة، مثل أجراس الإنذار، بكاء الأطفال، أصوات التنبيه وغيرها.
وتابعت "يقوم التطبيق بإرسال إشعارات مباشرة إلى الهواتف الذكية أو الساعات الذكية الخاصة بالمستخدمين، لتنبيههم إلى الأحداث التي تجري حولهم والتي قد تشكل خطراً عليهم أو تتطلب استجابتهم".
كما يتضمن التطبيق ميزة تحويل الكلام المسموع إلى نص مكتوب بشكل فوري، مما يسهل عملية التواصل بين الصم وأفراد المجتمع في مختلف المواقف اليومية.
أكدت المحمادي أن المشروع لا يزال في مرحلة التطوير، إلا أن الفريق يطمح إلى تحويله إلى منتج قابل للاستخدام الفعلي في المستقبل القريب، في ظل التوجه المتزايد نحو توظيف التقنيات الحديثة في دعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشارت إلى أن Audio Aid يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشمولية والدمج التقني للأشخاص الصم، مؤكدة على أن التكنولوجيا يمكن أن تكون وسيلة فعالة لتحقيق المزيد من الاستقلالية والمساواة في المجتمع.
شارك الفريق بهذا الابتكار في مسابقة أذكى يو التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA) بالتعاون مع مايكروسوفت، وهي مسابقة تهدف إلى تشجيع العقول الشابة على تطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات المجتمعية.
واستطاع المشروع أن يحقق إنجازاً بارزاً بحصوله على المركز الثاني من بين ثمانين مشروعاً مشاركاً، مما يعكس أهميته وتأثيره المحتمل في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
تكون الفريق من الطالبات أسيل أحمد المحمادي، هديل عبدالهادي سردار، البتول شفيق العطاس وميس محمد مازن بإشراف الدكتورة إلهام الغامدي.
يعد تطبيق Audio Aid مثالاً حقيقياً على كيفية تسخير التقنيات الحديثة في تحسين جودة الحياة وتمكين الأفراد من ذوي الإعاقة السمعية من التفاعل مع محيطهم بأمان واستقلالية، مما يجسد التقاء الابتكار بالمسؤولية الاجتماعية لتحقيق مستقبل أكثر شمولاً للجميع.
حول هذا الابتكار، أوضحت قائدة الفريق أسيل أحمد المحمادي، أن فكرة التطبيق استُلهمت من واقعة حقيقية لسيدة صماء تعرضت لحادث خطير نتيجة عدم قدرتها على سماع جرس إنذار الحريق، مما أدى إلى تأخر استجابتها للخطر.
أسيل المحمادي
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تحليل الأصوات
أشارت المحمادي إلى أن تطبيق Audio Aid يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لالتقاط وتحليل الأصوات المهمة، مثل أجراس الإنذار، بكاء الأطفال، أصوات التنبيه وغيرها.
وتابعت "يقوم التطبيق بإرسال إشعارات مباشرة إلى الهواتف الذكية أو الساعات الذكية الخاصة بالمستخدمين، لتنبيههم إلى الأحداث التي تجري حولهم والتي قد تشكل خطراً عليهم أو تتطلب استجابتهم".
كما يتضمن التطبيق ميزة تحويل الكلام المسموع إلى نص مكتوب بشكل فوري، مما يسهل عملية التواصل بين الصم وأفراد المجتمع في مختلف المواقف اليومية.
مرحلة التطوير
أكدت المحمادي أن المشروع لا يزال في مرحلة التطوير، إلا أن الفريق يطمح إلى تحويله إلى منتج قابل للاستخدام الفعلي في المستقبل القريب، في ظل التوجه المتزايد نحو توظيف التقنيات الحديثة في دعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشارت إلى أن Audio Aid يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشمولية والدمج التقني للأشخاص الصم، مؤكدة على أن التكنولوجيا يمكن أن تكون وسيلة فعالة لتحقيق المزيد من الاستقلالية والمساواة في المجتمع.
تشجيع العقول
شارك الفريق بهذا الابتكار في مسابقة أذكى يو التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA) بالتعاون مع مايكروسوفت، وهي مسابقة تهدف إلى تشجيع العقول الشابة على تطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات المجتمعية.
واستطاع المشروع أن يحقق إنجازاً بارزاً بحصوله على المركز الثاني من بين ثمانين مشروعاً مشاركاً، مما يعكس أهميته وتأثيره المحتمل في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
فريق العمل
تكون الفريق من الطالبات أسيل أحمد المحمادي، هديل عبدالهادي سردار، البتول شفيق العطاس وميس محمد مازن بإشراف الدكتورة إلهام الغامدي.
يعد تطبيق Audio Aid مثالاً حقيقياً على كيفية تسخير التقنيات الحديثة في تحسين جودة الحياة وتمكين الأفراد من ذوي الإعاقة السمعية من التفاعل مع محيطهم بأمان واستقلالية، مما يجسد التقاء الابتكار بالمسؤولية الاجتماعية لتحقيق مستقبل أكثر شمولاً للجميع.