شكرا لقرائتكم خبر عن صفر مئوية.. محافظة طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

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طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية صباح اليوم، (صفر) درجة مئوية، وهي أدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة, تليها مدينة عرعر بدرجتين مئويتين.بينما سجلت القصيم 3 درجات, وسجلت محافظة رفحاء 4 درجات مئوية.ويأتي ذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد لأقل درجات الحرارة المسجله في المملكه هذا اليوم.سبق ونبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 8 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر تستمر حتى الساعة 8 من صباح اليوم الاثنين.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على بعض الأماكن، وانعدام مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على أماكن أخرى.