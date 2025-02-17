شكرا لقرائتكم خبر عن الكشافة السعودية تختتم مشاركتها في اللقاء الدولي العاشر بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية مشاركتها في اللقاء الكشفي الدولي العاشر الذي استضافته مفوضية كشافة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة تحت شعار "الكشفية والتنمية المستدامة".

يأتي اللقاء بمشاركة ثمانين جمعية كشفية من مختلف أنحاء العالم، حيث أقيم حفل تكريمي بحضور المشرف العام على اللجنة المنظمة، اللواء عبدالله السويدي والأمين العام لجمعية كشافة الإمارات، خليل رحمه.



جاءت مشاركة الجمعية في إطار حرصها على تحقيق أهداف اللقاء من خلال توطيد أواصر الصداقة والأخوة وتبادل الخبرات والمعارف مع الكشافين من مختلف الدول، وتعزيز مهارات القيادة لدى الشباب السعودي ليكونوا سفراء للسلام والتنمية المستدامة في مجتمعهم، إضافة إلى تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية والمساهمة الفعالة في بناء مجتمعات قوية ومستدامة.



فعاليات وأنشطة متنوعة



شهد اللقاء العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة حيث قام المشاركون بزيارة سفاري الشارقة واستكشاف الحياة البرية إلى جانب رحلة إلى مزرعة القمح لتعزيز الوعي البيئي.

كما تضمنت الفعاليات جولة سياحية شملت الحدائق المعلقة ومركز الطيور الجارحة ومحمية الحفية، بالإضافة إلى زيارة برج خليفة والمشاركة في يوم رياضي مفتوح في الحمرية وزيارة أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، كما نظمت ورشة عمل متخصصة حول الكشفية والتنمية المستدامة.



تبادل ثقافات

شارك وفد الكشافة السعودية في الأمسية الدولية التي شهدت تبادل الثقافات بين الوفود، حيث قدم الوفد عروضًا عن الأكلات والأزياء الشعبية والتقاليد والعادات السعودية إلى جانب عرض صور عن التنمية في المملكة وإبراز جهود كشافة المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



اختتمت المشاركة وسط إشادة واسعة من المشاركين والمنظمين حيث ساهمت في بناء جسور التعاون بين الكشافة من مختلف الدول، وعززت حضور الكشافة السعودية في المحافل الدولية تأكيدًا لدورها الريادي في دعم التنمية المستدامة.