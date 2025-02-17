شكرا لقرائتكم خبر عن "الثروة السمكية" لـ "اليوم": المملكة في صدارة الاستزراع السمكي عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

الثروة السمكية بالسعودية

تنمية الإنتاج السمكي

أمراض الروبيان الفيروسية

الدمام - شريف احمد - أكد المهندس رياض بن حسين الفقيه، مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية، أن قطاع الاستزراع السمكي في المملكة يشهد نموًا غير مسبوق، مدفوعًا بدعم القيادة الرشيدة ورؤية 2030 الطموحة.وأوضح الفقيه، في حوار مع "اليوم"، أن عدد مشاريع الاستزراع السمكي في المملكة بلغ 342 مشروعًا بحلول عام 2024، مشيرًا إلى أن القطاع حقق اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 56%، وإنتاجًا تجاوز 140 ألف طن خلال العام نفسه.وأشار إلى أن المملكة تسعى جاهدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من المنتجات السمكية، وتنويع مصادر الغذاء، وتحسين جودة المنتجات، مؤكدًا أن صادرات الأسماك السعودية وصلت إلى 35 دولة حول العالم.وأشاد الفقيه بالجهود المبذولة لتطوير قطاع الثروة السمكية، من خلال توفير التسهيلات للمستثمرين، ودعم المشروعات القائمة، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتطبيق أحدث التقنيات في مجال الاستزراع المائي.كما ثمن دور برنامج ”ريف السعودية“ في دعم صغار الصيادين، وتحسين مستوى معيشتهم، وتمكينهم من المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.. إلى نص الحوار:لقد ارتبطت نشأة ”المركز الوطني للثروة السمكية“ ببداية الاستزراع السمكي في المملكة، إذ بدأ قبل نحو اكثر من أربعة عقود، نتيجة توصيات هيئات دولية قدمت للمملكة ضمن دراسة وضع الثروة السمكية فيها لتبدأ حينها أولى خطوات التعاون مع تلك الهيئات الدولية لإنشاء مركز المزارع السمكية، وذلك عام 1982 في جدة تحت اتفاقية الأموال المودعة المبرمة بين حكومة المملكة ممثلة في وزارة الزراعة حينها، وبين منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ”الفاو“.وبعد إنشاء مركز المزارع السمكية، الذي بات يسمى فيما بعد ”مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة“، وكان يوفر الدراسات للأنواع المحلية المناسبة للاستزراع المائي من الأسماك، وإدخال تقنيات التفريخ والاستزراع، وتدريب الكوادر الوطنية، ودراسة المواقع المناسبة للاستزراع المائي، فبذلك بدأت المملكة أولى ملامح الارتباط العملي بملفات الاستزراع، وتطوير مشروعات صناعته.وفي عام 2022 تم تعديل مسمى المركز من أبحاث الثروة السمكية بجدة إلى المركز الوطني للثروة السمكية، وقد تبنى المركز الوطني عدة مشروعات رائدة بالتعاون مع العديد من الجامعات والجهات ذات العلاقة من أهمها مشروع «الزراعة باستخدام مياه البحر والطاقة المتجددة بالزراعة الحديثة»، وشارك في أبحاث هامة من أبرزها زراعة سمك البياض.يحظى القطاع في المملكة بدعم كبير من القيادة، منذ انطلاق رؤية 2030 وأطلق القطاع مبادرات متعددة لتطوير الثروة السمكية، منها إطلاق البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية الذي ساهم منذ مباشرته مهامه عام 2016 في نمو القطاع بنسبة كبيرة، واستطاع أن يصل إلى 342 مشروعا بنهاية عام 2024، حيث يعد من أكبر القطاعات نموًا على مستوى العالم، وحقق القطاع الاكتفاء الذاتي بنسبة 56% وبحجم إنتاج تجاوز 140 الف طن خلال 2024م.نسعى مع جميع الجهات ذات العلاقة في القطاع على المحافظة على الثروة السمكية وإنمائها وتطويرها وحمايتها وضمان حسن استغلالها واستثمارها، وتحقيق التنمية الشاملة للجمهور من صائدى الأسماك من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات التى تمكنهم من العمل على حل المشكلات التى تواجههم.بالإضافة إلى تنوع وتعدد الجهود الرامية إلى تنمية الإنتاج السمكي ورفع الكفاءة الإنتاجية لمزارعي وصائدي ومنتجي الأسماك عن طريق تثقيفهم وتوعيتهم بنتائج الأبحاث فى مجال الإنتاج السمكي، فالمركز الوطني للثروة السمكية يهدف إلى تطوير استدامة ونمو صناعة الاستزراع السمكي وتنفيذ البرامج البحثية على جميع الأنواع الملائمة للزراعة من الأسماك البحرية والربيان، وتوطين صناعات الاستزراع السمكي وتدريب الكوادر الوطنية.المركز يساهم في برنامج دعم منتجي الأسماك المحليين ووضع معايير عالية للمستوردة من منتجات تربية الأحياء المائية، ورؤية المملكة التي ركزت على تطوير الاستزراع المائي حيث يعد الانتاج السعودي في القطاع من أفضل المنتجات عالميًا من ناحية الجودة ووصل بالتصدير إلى أكثر من 35 دولة أبرزها الصين وكوريا الجنوبية وروسيا وأستراليا واليابان.كما أن المركز يصدر الشهادات الصحية البيطرية للتأكد من خلو المنتجات السمكية من مسببات الأمراض ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وهي ضمن الأجراءات الأساسية في تصدير المنتجات السمكية، ويتم الكشف على تلك العينات المسحوبة من الشركات المصدرة للمنتجات السمكية تخضع للفحص المخبري للكشف عن مسببات الأمراض المندرجة في قائمة المنظمة العالمية لصحة الحيوان قبل تصديرها وذلك للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.

كيف تقيم المختبر الذي يملكه المركز؟

مشروعات الاستزراع السمكي

صندوق التنمية الزراعية

مختبر المركز يعد حاليًا ذو مستوى عالي وبدرجة المساواة مع المختبرات المرجعية في جميع أنحاء العالم في قدرته على تشخيص مسببات الأمراض السمكية، حيث ينفرد حاليًا مختبر المركز الوطني للثروة السمكية بجدة بالاختبار الحلقي للتشخيص الفيروسي لأمراض الروبيان والوحيد المشارك بالمملكة، وبذلك يكون أول مختبر مرجعي لتشخيص أمراض الروبيان الفيروسية في الشرق الأوسط، كما أنه يخدم أعمال التشخيص على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في هذا المجال والمجالات الأخرى ذات العلاقة.وقد نال المختبر اعتماد برنامج التوأمة مع جامعة أريزونا في تشخيص الأمراض الفيروسية، وفي مختبرات المركز يتم فحص وتحليل عينات برنامج الأمن الحيوي المحلي، كما يتولى المركز إصدار الشهادات الصحية التصديرية لمنتجات الاستزراع المائي السعودية، وله دور في تدريب عدة قطاعات في مجال الثروة السمكية وطرق الفحص والتشخيص، من خلال تطوير الكوادر البشرية وتوفير بيئة تدريبية متميزة.البرامج التدريبية تغطي مجموعة متنوعة، من المواضيع المتعلقة بتربية الأحياء المائية وتكنولوجيا الإنتاج السمكي، وإدارة الموارد السمكية وتقنيات الاستزراع المائي والأمن الغذائي، وغيرها من المواضيع ذات الصلة، حيث أن البرامج التدريبية الصيفية المقدمة للطلاب والطالبات تعد فرصة قيمة لتعزيز التنمية ونقل الخبرات والمهارات إلى المتدربين.المركز الوطني للثروة السمكية والجهات ذات العلاقة تعمل على تشجيع الاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي، وذلك من خلال توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، ودعم المشروعات القائمة، وتقوم صناعة الاستزراع المائي بالمملكة على أساس تعزيز الاستخدام السليم للموارد الطبيعية المتوفرة من خلال وضع السياسات العامة والخطط والبرامج التي تنظم الإدارة والتنمية المستدامة لتلك الموارد.لذلك يحرص المركز على تخطيط وتطوير وإدارة مواقع الاستزراع المائي بطريقة تضمن الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ لقطاع الاستزراع المائي، وتشغيل المشاريع بطريقة تضمن أعلى معايير الرعاية للكائنات المائية المستزرعه، كما ينبغي لمشاريع الاستزراع المائي تطبيق أفضل الممارسات من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة المتاحة وأعلى المعايير والاشتراطات الدولية التشغيلية لتحقيق معدلات النمو المثلى.وأضاف أن مشروعات الاستزراع السمكي في المملكة تتنوع بين مشروعات في المياه البحرية والداخلية والأنظمة المغلقة، وتستهدف إنتاج أنواع مختلفة من الأسماك، ومن أسس نجاح استزراع الأسماك هو اختيار الأنواع ذات سرعة النمو، حتى يتمكن المستثمر من حصاد إنتاجه وبيعه في الأسواق في أقصر فترة زمنية مما يقلل من التكلفة الكلية للمشروع الاستثماري، ولضمان عدم فقد المحصول من جراء أي إصابة فطرية أو بكتيرية أو طفيلية.هناك أنواع لتراخيص مشاريع الاستزراع المائي، فمنها التراخيص الإنشائية، والتراخيص التشغيلية، وإصدار التراخيص يتطلب زيارة مبدئية للمشروع من قبل المختصين بالمركز للتأكد من مدى مناسبة الموقع لإقامة المشروع والحصول على الترخيص الانشائي اولاً، كما يتم زيارة نفس الموقع مرة أخرى بعد الانتهاء من الإنشاءات للتأكد من مطابقته للاشتراطات الفنية للحصول على الترخيص التشغيلي، وهناك تطور واعد بمجالات وانشطة الاستزراع المائي، فقد دعت الحاجة إلى مواكبة هذا التطور من خلال وضع ضوابط وآليات حديثة تنظم عمليات إصدار تراخيص مشاريع الاستزراع المائي وتراقب أنشطتها، ويتم ذلك أولا بكل يسر وسهولة عبر منصة ”نما“ الإلكترونية، إذ تسعى الوزارة إلى توفير واجهة ووصول موحد لجميع الخدمات الإلكترونية لمنظومة الوزارة عبر تحقيق تجربة مستفيد مبتكرة وموحدة تعزز أهداف التنمية المستدامة.استقبال الطلبات وحل جميع المعوقات للمستثمرين مع إرفاق التقارير الفنية عبر المنصة هو أحد المهام التي تقوم بها ادارة خدمات مشاريع الاستزراع المائي بالمركز، كما أن المنصة تتيح خدمة تمكن المستثمرين بالتقديم على الترخيص الإنشائي للمشاريع الخاصة بخدمات الاستزراع المائي، وخدمة تمكن الأفراد وقطاع الأعمال من طلب العمالة الزراعية فبعد حصول المستثمر على الرخصة التشغيلية يتقدم عبر المنصة بطلب العمالة المناسبة فيقوم المركز ممثلاً في إدارة خدمات المشاريع بتسهيل حصولهم على العمالة، وعمل تقييم للمزرعة حسب الطاقة الإنتاجية للحصول على التأشيرات المطلوبة.بالإضافة إلى أن المنصة أتاحت خدمة تمكن المستثمرين من رفع طلب لدعم مشاريع الاستزراع المائي من صندوق التنمية الزراعية، وهي تتاح للمشروع الذي صدر له ترخيص تشغيلي بعد استيفاء الشروط، ومن المهم تسليط الضوء على البرامج والمشاريع التمويلية المتعددة التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية لقطاع الثروة السمكية والتي تشمل تمويل المشاريع المتخصصة في مجال الاستزراع المائي، فضلًا عن دعم الصيادين الأفراد ضمن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.ومن المهم الإشارة إلى برنامج ”ريف السعودية“ الذي يواصل تقديم الدعم لصغار صيادي الأسماك في مختلف المناطق الساحلية، التي تشمل، مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، والمنطقة الشرقية، وعسير، وجازان، وتبوك؛ لتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجات الأسواق، والإسهام في الاقتصاد الوطني بشكلٍ فعال ومستدام. والبرنامج قدّم دعمًا لنحو 2000 صياد؛ لمساعدتهم على تطوير أعمالهم، كما قام بتمويل أكثر من «5» آلاف رحلة صيد لتعزيز الإنتاج السمكي المحلي، بإجمالي صرف تجاوز «مليون» ريال، لدعم وتمكين صغار الصيادين، مما يعكس التزام برنامج ريف بالإسهام في تطوير القطاع البحري، وتعزيز الأمن الغذائي.