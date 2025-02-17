شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. نجاح استئصال ورم ضخم يزن 150 جرامًا من رقبة مقيم خمسيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي جراحي في مستشفى النور التخصصي، أحد منشآت تجمع مكة المكرمة الصحي، في إجراء عملية استئصال ورم حميد دقيقة من رقبة مقيم خمسيني، بعد معاناة استمرت لأكثر من عشر سنوات.

تشخيص الحالة وإجراء اللازم

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من صعوبة في البلع والتنفس، وبعد الفحوصات المخبرية والتصوير الإشعاعي، تبين وجود ورم ضخم في الرقبة، ما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا.



وتمكن الفريق الطبي من استئصال الورم بالكامل، والذي بلغ وزنه 150 جرامًا، وذلك خلال عملية جراحية استغرقت أكثر من أربع ساعات، وتكللت بالنجاح -بفضل الله- دون أي مضاعفات تُذكر.

وأكد التجمع الصحي أن المريض في حالة مستقرة حاليًا، ويخضع للرعاية الطبية لضمان تعافيه التام.