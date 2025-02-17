شكرا لقرائتكم خبر عن "وزارة البيئة" تنهي إغلاق 17 بئرًا مهجورًا بالجموم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم، بالتعاون مع فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، أعمال ردم 17 بئرًا مكشوفة تشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات، وذلك ضمن مشروع تحصين وردم الآبار المهجورة والمكشوفة.

حيث استمرت أعمال الردم لمدة ثلاثة أيام متتالية، بعد أن تم اتخاذ جميع التدابير لضمان إغلاق هذه الآبار بطريقة آمنة، تماشيًا مع جهود الوزارة في الحد من المخاطر البيئية وحماية السكان والمواشي من الحوادث المحتملة.



ويواصل مكتب الوزارة بمحافظة الجموم جهوده الميدانية من خلال جولات رقابية مستمرة لرصد وحصر الآبار المكشوفة والمهجورة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمعالجتها، وذلك حفاظًا على الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة البيئية في المحافظة.