شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل نظيره الأمريكي بمقر الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إلى مقر وزارة الخارجية وكان في استقباله وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان لعقد لقاء ثنائي.

وتًعد هذه أول زيارة لوزير الخارجية الأمريكي إلى المملكة منذ توليه منصبه، حيث يعقد لقاءً ثنائيًا مع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في مقر الوزارة.

وتأتي الزيارة ضمن جولة شرق أوسطية لروبيو تهدف إلى مناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إضافة إلى إجراء مباحثات حول الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب الروسية الأوكرانية.