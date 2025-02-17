شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. القبض على مخالفَيْن لتهريب 4 كيلوجرامات من القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخالفات

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهما (4) كيلوجرامات من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.وتمكنت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان، من القبض على مواطن لنقله في مركبة يقودها (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن ثم نقلهم إلى النيابة العامة.وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة،وقبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (mail: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.