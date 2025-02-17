شكرا لمتابعة خبر عن العصيمي: موجة صقيع قوية وبرد شديد الأسبوع المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏أكد الباحث في المناخ والطقس عبدالله العصيمي، أن هناك موجة صقيع قوية وبرد شديد خلال الأسبوع القادم.

وأوضح العصيمي: “يعتبر نادر وغير اعتيادي بالقوة المتوقعة والاتساع في مثل هذا الوقت.. تبدأ مقدمات الموجة الباردة يوم الجمعة على المناطق الشمالية ثم تتعمق إلى معظم المناطق”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية.

ويستمر التوقع بتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك.