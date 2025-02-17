شكرا لمتابعة خبر عن بدء العمل بالتعديلات الجديدة على نظام العمل يوم الثلاثاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبدأ يوم الثلاثاء تطبيق التعديلات الجديدة على نظام العمل، والتي تهدف إلى تعزيز بيئة العمل وتحقيق سوق عمل أكثر جاذبية وتنافسية، وتعول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على هذه التعديلات لضمان حقوق العاملين وتحسين ظروف العمل، مما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية والاستقرار الوظيفي.

أبرز التعديلات في الإجازات وساعات العمل

تضمنت التعديلات إضافة إجازة لمدة 3 أيام في حال وفاة الأخ أو الأخت، إلى جانب تعديل إجازة الوضع لتصبح 6 أسابيع إلزامية بعد الولادة، مع منح الأم 6 أسابيع إضافية يمكن توزيعها وفق رغبتها، بحيث تبدأ استحقاقها قبل 4 أسابيع من تاريخ الولادة المتوقع.

كما أتاح النظام الجديد إمكانية تعويض الساعات الإضافية بإجازات بدلاً من الأجر، بشرط موافقة العامل.

تحسين العقود والمزايا الوظيفية

ركزت التعديلات أيضًا على تنظيم إنهاء العقود غير المحددة المدة، حيث أصبح لزامًا على العامل إشعار صاحب العمل قبل 30 يومًا على الأقل، بينما يجب على صاحب العمل إبلاغ العامل قبل 60 يومًا في حال إنهاء التعاقد من جانبه.

كما أكدت التعديلات على تكافؤ الفرص ومنع التمييز بين المتقدمين والعاملين، إلى جانب إلزام أصحاب العمل بتوفير سكن أو بدل نقدي، وتوفير مواصلات أو بدل نقل، مع توثيق العقود وفق اللوائح المعتمدة، وتحديد فترة التجربة بـ180 يومًا، يحق خلالها لأي من الطرفين إنهاء العقد دون قيود إضافية.