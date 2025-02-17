شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى الرياض.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى العاصمة الرياض، قبل محادثات متوقعة مع مسؤولين روس تهدف إلى إنهاء حرب موسكو المستمرة منذ ما يقرب من 3 سنوات على أوكرانيا.

وتأتي المحادثات بعد مكالمة هاتفية جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي.

وأصدر ترامب توجيهًا إلى كبار المسؤولين ببدء مفاوضات بشأن الحرب التي تعهد مرارا خلال حملته الانتخابية بإنهائها.