شكرا لمتابعة خبر عن رياح شديدة على مكة وأمطار بعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم, من رياح شديدة تصل سرعتها إلى 40 – 49 كم/ساعة على محافظات بحرة “الشعيبة” وجدة والليث، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع للأمواج، لافتًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

وأشار إلى تكون أمطار على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة وتدني مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، إضافةً إلى المناطق المفتوحة، والطرق السريعة؛ حيث تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية.

ويستمر التوقع بتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك.