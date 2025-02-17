خلو اختبارات الرياضيات من الغموض

أدى طلاب وطالبات مدارس التعليم العام في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، أمس، اليوم الأول من اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري، تزامنا مع الانطلاقة الأولى للاختبارات المركزية للصفوف الدراسية: «ثالث ابتدائي، وسادس ابتدائي، وثالث متوسط»، لمقررات دراسية مستهدفة لكل صف دراسي.

الفروق الفردية

طبقًا لتربويين وتربويات، فإن الاختبار المركزي في العديد من الإدارات التعليمية لمقرر الرياضيات خلا من الغموض رغم اختلاف طبيعة الأسئلة من إدارة تعليمية إلى أخرى، وراعت الأسئلة الفروق الفردية، وغطت جميع المهارات والمعارف الأساسية للمقرر، معتبرينها خطوة جيدة نحو رفع نواتج التعلم في المدارس، وتحسين نتائج الدراسات الوطنية والدولية، وبالأخص في اختبارات «نافس»، وبالتالي ارتفاع أعداد المدارس المتميزة.

جدول المواصفات

أضاف التربويون، أن أسئلة اختبار رياضيات، أمس، كانت خاضعة إلى معايير دقيقة في القياس والتقويم لمقرر الرياضيات، ومحاكاة دقيقة لجدول المواصفات للمقرر الدراسي، وأن كثيرًا من فقرات الأسئلة مباشرة، وفي متناول قدرات الطلاب والطالبات التعليمية، وغالبية فقرات الأسئلة في مستوى الطلاب المتوسطين دراسيًا، ومن المعلومات الواضحة في المقرر الدراسي، وهي من المعلومات التي من المفترض إلمام الطالب بها للانتقال إلى صف دراسي لاحق، علاوة على ذلك، كانت الفقرات ذات محتوى مترابط لدروس ذات أهمية عالية في مقررات الأعوام الدراسية المقبلة، وذلك عطفًا على امتلاك واضعي الأسئلة (مشرفين ومشرفات) لخبرات تعليمية وتربوية واسعتين.

حكومية وأهلية

إلى ذلك، التزم طلاب الثانويات بالزي الوطني بعد القرار الصادر من وزارة التعليم في بداية فبراير بالتقيد بالزي الوطني داخل المدارس الثانوية الحكومية والأهلية، فيما حرصت إدارات التعليم والمدارس على توثيق التزام طلابها واستكمال اليوم الدراسي بالزي الذي تفاعل معه الطلاب وحرصوا على الحضور مبكرا.

وأدى أكثر من 440 ألف طالب وطالبة اختبارات نهاية الفصل الدراسي بمدارس التعليم بمنطقة المدينة المنورة ومحافظاتها، وسط منظومة مكتملة من الخدمات التربوية والتعليمية والبيئات المهيأة ومتابعة مديري ومديرات المدارس والكوادر التعليمية والإدارية بها.

أعمال التصحيح

أكدت إدارة تعليم المدينة على أهمية دور الأسرة في تهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة للأبناء، لأداء الاختبارات على أكمل وجه وأهمية متابعة خروج الطلبة بعد نهاية الاختبار مباشرة وعودتهم للمنازل.

ودعت إلى ضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد اليومي في نظام «نور» الإلكتروني لاستخراج النتائج عقب انتهاء الاختبارات.

أهداف للاختبارات المركزية

- تعويد الطلاب والطالبات على اختبارات القياس والتحصيلي

- التمهيد لاختبارات القبول الجامعية والوظيفية

- تعميم الاختبارات المركزية لاحقا على مختلف المقررات الدراسية

- ارتفاع الدرجات الموزونة في القبول الجامعي

- صناعة جيل قادر على استيعاب المقرر الدراسي بكل تفاصيله.