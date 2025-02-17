السعودية | انطلاق ملتقى الأعمال السعودي العُماني الأربعاء المقبل بمسقط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يُنظّم اتحاد الغرف السعودية وغرفة تجارة وصناعة عُمان بالعاصمة العُمانية مسقط الأربعاء المقبل فعاليات ملتقى الأعمال السعودي العُماني المشترك بمشاركة وفدٍ يضم (75) من أصحاب الأعمال السعوديين وممثلي الجهات الحكومية.

وستتضمن أجندة الملتقى عقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي العُماني المشترك، ولقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات وزيارات ميدانية، لبعض الخليج 365 الاقتصادية والسياحية بسلطنة عُمان.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي العُماني ناصر الهاجري، أن التجارة البينية بين المملكة وسلطنة عُمان تُشكِّل سوقًا اقتصاديًا كبيرًا أمام القطاع الخاص، منوهًا بدور المجلس في دعم حجم الأعمال والمشروعات المشتركة بين البلدين.

وأفاد أن الملتقى سيسلط الضوء على فرص الاستثمار في المملكة وسلطنة عُمان، وسبل رفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية، وتوسيع نطاق التعاون بين قطاعي الأعمال السعودي والعُماني.

يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وسلطنة عُمان بلغ 36.8 مليار ريال عام 2023، منها 22.5 مليار ريال صادرات سعودية، بمعدل نمو مركب بلغ 33.8% منذ عام 2019.

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