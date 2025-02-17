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"مجموعة روشن" تطلق مبيعات مجتمع "المنار"، أول مجتمعاتها المتكاملة في مكة المكرمة

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  • "مجموعة روشن" تطلق مبيعات مجتمع "المنار"، أول مجتمعاتها المتكاملة في مكة المكرمة 1/2
  • "مجموعة روشن" تطلق مبيعات مجتمع "المنار"، أول مجتمعاتها المتكاملة في مكة المكرمة 2/2

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- بواسطة أيمن الوشواش - يتيح أكثر من 700 وحدة سكنية جديد للبيع في الشريحة الأولى

يتيح أكثر من 700 وحدة سكنية جديد للبيع في الشريحة الأولى

الاثنين - 17 فبراير 2025

Mon - 17 Feb 2025

مكة - الرياض

روشن

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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