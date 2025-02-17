"مجموعة روشن" تطلق مبيعات مجتمع "المنار"، أول مجتمعاتها المتكاملة في مكة المكرمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتيح أكثر من 700 وحدة سكنية جديد للبيع في الشريحة الأولى يتيح أكثر من 700 وحدة سكنية جديد للبيع في الشريحة الأولى الاثنين - 17 فبراير 2025 Mon - 17 Feb 2025 مكة - الرياض روشن

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