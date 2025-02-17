2 مليون مستفيد من حافلات المدينة

وصل عدد المستفيدين من حافلات المدينة المنورة عام 2024 إلى أكثر من 2 مليون مستفيد نقلوا عبر 164 ألف رحلة في المسارات المحددة لنقاط توقف ونقل الحافلات.

وتعمل حافلات المدينة يوميًا عبر مسارات تخدم الجهات الأربع، مرورًا بالمسجد النبوي، فيما تقف في المحطات المحددة وفق مواعيد مجدولة لنقل الأهالي والزوار، وضيوف الرحمن.

نقل المستفيدين

تستعد الحافلات لتفعيل خدمة النقل الترددي في شهر رمضان من خلال زيادة عددها وساعات التشغيل، إضافة إلى نقاط التوقف والنقل، حيث تشهد الخدمة في الشهر الفضيل إقبال كبير من المصلين في المسجد النبوي ومسجد قباء بنقل المستفيدين من مواقع مختلفة إلى ساحات المسجد النبوي وفق مسارات محددة، بالإضافة إلى استخدام المسارات الخاصة بالحافلات السريعة التي يتم تفعيلها في شهر رمضان من أجل تخصيصها لحافلات النقل الترددي.

معالم رئيسية

تعمل الحافلات بالطاقة الشمسية، وهي إحدى مشروعات هيئة تطوير المدينة المنورة، وتتوقف عند 106 محطات توقف، تم تهيئتها وتجهيزها بشاشة عرض، وعليها خريطة المسار وجدول الخدمة، كما تخدم الحافلات المعالم الرئيسية بالمدينة من مساجد ومعالم تاريخية وأثرية ومراكز تعليمية ومراكز تجارية وخدمات صحية، بالإضافة الى خدمات السفر والسياحة.