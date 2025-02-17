سهلة ومباشرة.. ردود أفعال الطلاب حول أسئلة الاختبارات

وعبّر العديد من الطلاب عن سعادتهم بمستوى الاختبارات، مؤكدين أنهم كانوا يتوقعونأسئلة أكثر صعوبة، وأنهم تمكنوا من الإجابة على جميع الأسئلة بسهولة ويسر.وقال الطالب عبد الله الصالح: ”الحمد لله، كانت الأسئلة سهلة وواضحة، وتمكنت من الإجابة عليها جميعًا في وقت قياسي. أعتقد أنني سأحصل على درجة كاملة في هذا الاختبار.“وأضاف الطالب خالد القحطاني: ”شعرت بالارتياح وأنا أؤدي الاختبار. الأسئلة كانت مباشرة ولم تكن هناك أي صعوبة في فهمها. أشكر معلمينا على جهودهم في تبسيط المادة الدراسية لنا.“

الطالب أحمد السيهاتي أحمد السيهاتي

الطالب حسين المغلق حسين المغلق

وقال الطالب أحمد السيهاتي، اختبرنا رياضيات وإسلامية الأحد، ولم يقصر المعلمون معنا ونشكرهم على ذلك، فقد كانت الأسئلة واضحة وسهلة، وننتظر الدرجة الكاملة، كما اختبرنا اليوم مادة الإنجليزي وكانت الأسئلة واضحة.وبين الطالب علي القصاب، اختبرنا في اليومين التاليين الإسلامية والرياضيات والإنجليزي وكانت الأسئلة واضحة وسهلة وننظر الدرجة الكاملة بإذن الله تعالى، وهذه اختبارات النهائي للفصل الدراسي الثاني 1446 هجرية. ومتبقي علينا الثلاثاء ومادة اللغة العربية ويوم الأربعاء مادة العلوم.ولفت الطالب حسين الدبيسي، اختبرنا اليوم الاثنين الإنجليزي والاجتماعيات الأحد اختبرنا الرياضيات والإسلامية وكانت الأسئلة واضحة وجدا سهلة نشكر المعلمين وإدارة المدرسة على ذلك الوضوح.وأشار الطالب حسين المغلق، استعدينا للاختبارات مبكرًا، واختبرنا الأحد والاثنين، وكانت الأسئلة واضحة وسهلة للغاية، ومتبقي الثلاثاء والأربعاء ونتمنى أن تكون مثل اليومين السابقين.وأكد الطالب مهدي القصاب، الاختبارات كانت جدًا سهلة، ونشكر جميع المعلمين، والاختبارات المتبقية يومي الثلاثاء والأربعاء لن يقصر المعلمين معنا بحول الله فنقدم شكرنا لكل المعلمين . مضيفا ”معلمونا لم يدخروا جهدًا في مساعدتنا. كانوا متواجدين للإجابة على جميع استفساراتنا وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لنا. نحن ممتنون لهم على كل ما قدموه لنا.“