شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أمريكي بقيادة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يصل الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وصل اليوم الرياض، كل من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، بالإضافة إلى المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف،.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد الأمريكي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزیز آل سعود.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد الأمريكي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزیز آل سعود.