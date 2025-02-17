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وفد أمريكي بقيادة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يصل الرياض

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اليوم - الرياض 0 تبليغ

وفد أمريكي بقيادة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يصل الرياض

شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أمريكي بقيادة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يصل الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل اليوم الرياض، كل من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، بالإضافة إلى المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف،.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد الأمريكي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير بن عبد العزیز آل سعود.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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