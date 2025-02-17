شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـ "اليوم": وزيرا الخارجية الأمريكي والروسي يصلان الرياض اليوم للقاء ولي العهد والان نبدء بالتفاصيل

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وبحسب المصادر، يصل أيضًا إلى المملكة في وقت لاحق من اليوم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف .

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد نقلت أن مسؤولين أمريكيين وروس سيجتمعون، في المملكة العربية . الدمام - شريف احمد - علمت "اليوم" من مصادر، أن كل من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز يصلان الرياض اليوم، بالإضافة إلى المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وذلك للقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزیز آل سعودوبحسب المصادر، يصل أيضًا إلى المملكة في وقت لاحق من اليوم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروفوكانت وسائل إعلام أمريكية قد نقلت أن مسؤولين أمريكيين وروس سيجتمعون، في المملكة العربية السعودية للتحضير لقمة محتملة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في وقت لاحق من هذا الشهر