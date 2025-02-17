شكرا لمتابعة خبر عن اجتماع أمريكي روسي في السعودية للتحضير لقمة بوتين وترامب حول أوكرانيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يصل اليوم الأثنين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومن المتوقع أن يلتقوا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كما يصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت لاحق.

المسؤولون الأمريكيون والروس يجتمعون في السعودية للتحضير لقمة محتملة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، في وقت لاحق من هذا الشهر، ترامب أكد أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي قد يكون جزءًا من المحادثات، حيث يسعى الطرفان لإنهاء الصراع بسرعة.

وأكد الكرملين أن اللقاء بين بوتين وترامب سيكون خطوة نحو السلام وليس الحرب وكشفت استطلاعات أن 80% من الأوكرانيين يفضلون الحل الدبلوماسي للصراع.