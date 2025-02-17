شكرا لمتابعة خبر عن المسند يوضح الحالة المطرية المتوقعة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، خريطة الأمطار المتوقعة لهذا اليوم، الاثنين 18 شعبان 1446هـ الموافق 17 فبراير 2025م .

وقال المسند في تغريدة عبر حسابه: الاثنين 18 شعبان 1446هـ، 17 فبراير 2025م ،28 الدلو 1403 هـ.ش ،08 نوء سعد الذابح،08 العقارب،56 فصل الشتاء .

وأضاف: بقي على نهاية الفصل الثاني 3 أيام، بقي على يوم التأسيس 4 أيام، بقي على إجازة الشتاء 7 أيام، بقي على رمضان 12 يومًا، بقي على الحميمين 32 يومًا، بقي على إجازة عيد الفطر 32 يومًا .

وتابع: بقي على فصل الربيع 32 يومًا، بقي على الذراعين 58 يومًا، بقي على إجازة عيد الأضحى 102 أيام، بقي على الحج 108 أيام، بقي على فصل الصيف 124 يومًا، بقي على إجازة الصيف 129 يومًا، بقي على نهاية السنة الهجرية 129 يومًا، بقي على نهاية السنة الميلادية 319 يومًا.