شكرا لمتابعة خبر عن الشبل يوضح كيفية الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، كيف يستعد المسلم لاستقبال شهر رمضان المبارك؟.

وقال الشيخ علي الشبل خلال حديثه بقناة الرسالة: “أعظم ما يستقبل به الشهر هو تعظيم الله به بعبادته بالصيام والقيام، والامتثال لأمره، فإن صيام الشهر من فرض ربي”.

وتابع: “من نوي ذلك كتب الله أجر الصيام وأن اختارته المنية دون ذلك”.

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