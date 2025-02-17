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شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: طريف تسجل أقل درجة حرارة بـ صفر مئوية والرياض 14 والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، عن أجواء الطقس المتوقعة اليوم الاثنين على معظم مناطق المملكة.
وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” الساعة”6″صباحاً أجزاء من الشمالية وشمالي الوسطى والشرقية يلفها الضباب أجواء من باردة لباردة جداً، وأقل حرارة طريف صفر°C الرياض14°C.”
وأضاف:” توقعات الأمطار متفاوتة الغزارة إن شاء الله على أجزاء من الوسطى والشرقية والجنوبية ودول الخليج، في الحالة الممطرة الثامنة 1446هـ.”
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