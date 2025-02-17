شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: طريف تسجل أقل درجة حرارة بـ صفر مئوية والرياض 14 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، عن أجواء الطقس المتوقعة اليوم الاثنين على معظم مناطق المملكة.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” الساعة”6″صباحاً أجزاء من الشمالية وشمالي الوسطى والشرقية يلفها الضباب أجواء من باردة لباردة جداً، وأقل حرارة طريف صفر°C الرياض14°C.”

وأضاف:” توقعات الأمطار متفاوتة الغزارة إن شاء الله على أجزاء من الوسطى والشرقية والجنوبية ودول الخليج، في ‏⁧‫الحالة الممطرة الثامنة‬⁩ 1446هـ.”

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