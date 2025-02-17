أمطار على 9 مناطق والقصيم تتصدر

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجلت 142 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من التاسعة صباح السبت 15 فبراير وحتى التاسعة صباح الأحد 16 فبراير 2025، هطول أمطار في مناطق «الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، عسير، حائل، الحدود الشمالية، والجوف».
أمطار في مناطق بـ«الملم»
مكة المكرمة
23.2
الرياض
20.0 ملم في الزلفي
11.0 بحي السويدي
المدينة المنورة
16.8
الشرقية
15.7
الجوف
14.0 في دومة الجندل
الحدود الشمالية
7.2
حائل
1.7
عسير
0.6 أبها وبللسمر وبارق
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