أمطار على 9 مناطق والقصيم تتصدر

سجّلت منطقة القصيم أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ«33» ملم في محافظة ضرية، وذلك ضمن 9 مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، بينما سجّلت كلٌ من البكيرية «30.0» ملم، وبريدة «24.8» ملم، ومطار القصيم «24.7» ملم، والتجارب بعنيزة «20.0» ملم، وعنيزة «19.5» ملم، والمذنب «17.5» ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجلت 142 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من التاسعة صباح السبت 15 فبراير وحتى التاسعة صباح الأحد 16 فبراير 2025، هطول أمطار في مناطق «الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، عسير، حائل، الحدود الشمالية، والجوف».

أمطار في مناطق بـ«الملم»

مكة المكرمة

23.2

الرياض

20.0 ملم في الزلفي

11.0 بحي السويدي

المدينة المنورة

16.8

الشرقية

15.7

الجوف

14.0 في دومة الجندل

الحدود الشمالية

7.2

حائل

1.7

عسير

0.6 أبها وبللسمر وبارق