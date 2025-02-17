شكرا لقرائتكم خبر عن منع المعلمين من توضيح أسئلة الاختبارات للطلاب.. وتشديدات للالتزام بالضوابط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شددت وزارة التعليم على منع المعلمين والمعلمات من تقديم أي توضيحات أو إجابات عن استفسارات الطلاب المتعلقة بأسئلة الاختبارات، بما قد يوحي بالإجابة، وذلك حفاظًا على نزاهة العملية الامتحانية.

ويُسمح لرئيس اللجنة بالإجابة عن الاستفسارات الضرورية، مثل توضيح الكلمات غير الواضحة في الأسئلة، ويتم ذلك بالتنسيق مع معلم المادة المختص.

وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة لسير الاختبارات داخل القاعات.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أنه لا يُسمح للطلاب بدخول قاعة الاختبار بعد مرور نصف الوقت المخصص للإجابة، كما يُلزم الطالب المتأخر لأكثر من خمس عشرة دقيقة بتحرير محضر تأخير، خصوصًا في حال تكرار ذلك.

كما شددت الوزارة على أنه لا يجوز لأي طالب تسليم ورقة الإجابة قبل انقضاء نصف الزمن المحدد، باستثناء الحالات الصحية الطارئة التي تستدعي موافقة إدارة المدرسة بعد التحقق من الوضع الصحي للطالب.

تعامل دقيق مع الاختبارات



وفقًا لدليل أنظمة وإجراءات الاختبارات، أكدت وزارة التعليم ضرورة التعامل بدقة مع أي أخطاء قد تظهر في الأسئلة أثناء الامتحان أو خلال عملية التصحيح، مع ضمان عدم الإضرار بالطلاب أو التأثير على نتائجهم سلبًا.

وفي حال اكتشاف خطأ في صياغة الأسئلة أو في عملية التصحيح، يتم توثيق ذلك في محضر رسمي، بحيث يتم إعادة توزيع درجات السؤال الذي يحتوي على الخطأ على بقية الأسئلة، أو تعديل توزيع الدرجات إذا كان هناك نقص أو زيادة في عدد الأسئلة مقارنة بالنموذج المعتمد. كما أكدت الوزارة أن لإدارة المدرسة صلاحية اتخاذ القرار المناسب بما يحقق مصلحة الطالب، مع ضرورة الالتزام بالدقة والعدالة في تنفيذ الإجراءات.

كما شددت الوزارة على ضرورة التزام الطلاب بالتعليمات الخاصة بالأدوات المسموح باستخدامها داخل قاعة الاختبار، حيث يُمنع تمامًا حمل أي كتب أو مذكرات أو أوراق خارجية، باستثناء الأدوات الكتابية الضرورية، على أن تكون خالية من أي ملاحظات أو رموز مكتوبة مسبقًا. كما أكدت ضرورة كتابة الإجابات باستخدام القلم الأزرق، باستثناء طلاب الصف الثالث الابتدائي الذين يُسمح لهم باستخدام القلم الرصاص، بشرط أن تكون الكتابة واضحة ومنظمة. كما شددت الوزارة على ضرورة ترقيم الإجابات وفقًا لترتيب الأسئلة، وترك مسافات مناسبة بين كل إجابة وأخرى، مع تجنب استخدام الطامس المبيض.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام الطلاب بعدم تقديم أكثر من إجابة للسؤال الواحد، والابتعاد تمامًا عن أي محاولة للغش أو مساعدة الآخرين عليه بأي وسيلة كانت، مشددة على أن من يثبت عليه ذلك سيتعرض للإجراءات النظامية.

كما حذرت الوزارة من أي تصرفات قد تؤدي إلى الإخلال بالنظام داخل قاعات الاختبار، مثل التسبب في الفوضى أو مخالفة اللوائح والتعليمات أو التعدي اللفظي على المسؤولين والمراقبين. وأكدت على ضرورة التزام الطالب بمكانه وعدم التنقل داخل القاعة إلا بعد الحصول على إذن من المراقب أو المشرف المسؤول.