آل مجثل: تنسيق إعلامي لدقة نقل الأخبار والمستجدات

في إطار التنسيق بين الجهات الحكومية الذي وجه به أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، قام مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس احمد آل مجثل، بزيارة مكتب وكالة الأنباء السعودية بمنطقة عسير.

وأكد ال مجثل خلال اللقاء على أهمية الشراكة الإعلامية بين الجهات الحكومية وهيئة وكالة الأنباء السعودية، ودورها المحوري في تعزيز التواصل الفعّال وتقديم محتوى إعلامي موحد ومتزن يلبي تطلعات المجتمع ويعكس الإنجازات والمبادرات الحكومية على مستوى المملكة، مشيراً إلى أن الشراكة الإعلامية مع "واس" تعد ركيزة أساسية لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استهلاك المياه، ودعم المبادرات الزراعية التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، في ظل اهتمام الوزارة بتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة والحفاظ على البيئة، مما يتطلب تعاوناً إعلامياً لتعميم الفائدة ورفع مستوى الوعي بأهميتها، لافتاً إلى أن هذا التعاون يسهم في تعزيز الشفافية ودعم ثقة المجتمع، ونقل الجهود المبذولة في مجالات البيئة والمياه والزراعة.

وأوضح ال مجثل أن التنسيق المستمر بين القطاعات الحكومية يتيح نقل الأخبار والمستجدات بشكل دقيق وسريع، مما يعد ركيزة أساسية في تحقيق رؤية المملكة للتواصل الفعال والتنمية المستدامة، مبيناً أن تعزيز أواصر التعاون الإعلامي يساهم في بناء صورة إيجابية للمؤسسات، ويساعد في نقل الرسائل والمبادرات الحكومية بوضوح وشفافية.