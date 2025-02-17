شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مسارات و120 مبادرة.. تفاصيل خطة "شؤون الحرمين" في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

خطة "شؤون الحرمين" في رمضان

جهود القيادة الرشيدة في خدمة الحرمين الشريفين

جهود السعودية في خدمة المسلمين

الدمام - شريف احمد - دشن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، خطة الرئاسة التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ بمقر الرئاسة بمكة المكرمة.وتمحورت الخطة التشغيلية في ثلاثة مرتكزات رئيسية تتمثل في استثمار شرف الزمان بتأكيد فضل رمضان وتعزيز مكانته، وتعظيم شرف المكان.كما تتضمن إبراز مكانة البيت الحرام، ومحورية خدمة الضيف من خلال تقديم تجربة دينية ثرية، ترتكز على الجودة والابتكار، في إطار تناغم مؤسسي يسهم في تحقيق رسالة الدين والدولة.وأوضح رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن الخطة التشغيلية تركزت في 10 مسارات إثرائية لتعزيز تجربة الزائرين والقاصدين للحرمين وأكثر من 120 مبادرة علمية وفكرية وإرشادية لتعظيم فضائل الشهر الكريم.وبين أن الرؤية الإستراتيجية الإثرائية للخطة الرمضانية تتجلي في تعزيز الإرث الإيماني للحرمين الشريفين، وإيصال رسالتهما الوسطية للعالم، وتقديم خدمات مبتكرة وإثرائية للقاصدين والمعتمرين، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030.هذا فضلًا عن إبراز الحرمين الشريفين كإشعاع للهداية، وترسيخ الالتزام الراسخ بأعلى معايير الجودة والتميّز التشغيلي، وتوحيد الجهود المؤسسية، وتعزيز التكامل بين الأنظمة والخدمات المقدمة، وتحسين بيئة العمل الإثرائية، والارتقاء بكفاءة الأداء لخدمة القاصدين.هذا إضافة إلى إبراز جهود القيادة الرشيدة في خدمة الحرمين الشريفين، وإظهار رئاسة الشؤون الدينية كجهة ريادية تجمع بين الأصالة والمعاصرة لترسيخ قيم التسامح والوسطية والاعتدال.كما تضمنت الخطة عددًا من الأهداف الرئيسية تتمثل في خدمة الضيوف وتعزيز تجربتهم التعبدية عبر توفير بيئة متميزة، وإيصال رسالة الحرمين الشريفين إلى العالم، مع تسليط الضوء على فضائل رمضان، ونشر تعاليم الإسلام السمحة، وتعزيز ريادة المملكة في العمل الإسلامي الوسطي.أيضا تسلط الضوء على جهود المملكة في خدمة المسلمين، وتعظيم مكانتها في وجدان المسلمين عبر إبراز دورها الريادي في خدمة الحرمين الشريفين، وتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية لضمان تقديم خدمات دينية متكاملة، وتطوير التجربة الرقمية الدينية وتقليص حاجز المكان والزمان باستخدام التقنيات الحديثة.وتقوم مرتكزات الخطة على إثراء تجربة القاصدين والزائرين بخدمات نوعية مميزة، وتهيئة أجواء تعبدية وإيمانية تعزز روحانية الشعائر، وإيصال رسالة الحرمين الشريفين عالميًا عبر برامج تعكس القيم الإسلامية الصحيحة.كما ترسخ الخطاب الديني الوسطي وإبراز الاعتدال في الطرح الديني، في منظومة متكاملة تواكب تطلعات المسلمين في كل أنحاء العالم، وتعكس دور الحرمين الشريفين كمنارة هداية وسلام.