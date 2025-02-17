شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. "التعليم" تعلن تأهيل وتشجير مدرستين في حي العزيزية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية