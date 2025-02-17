شكرا لقرائتكم خبر عن “أنواء” يتصدر تطبيقات الطقس خليجيًا ويحقق المركز الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق تطبيق “أنواء”، التابع للمركز الوطني للأرصاد، إنجازًا رقميًا مميزًا، حيث تصدَّر قائمة تطبيقات الطقس في منطقة الخليج العربي، واحتل المركز الثالث ضمن التطبيقات المجانية الأكثر تحميلًا على متاجر التطبيقات.

ويواصل تطبيق “أنواء” تطوير خدماته وتحسين تجربة المستخدم، ليظل الخيار الأول لمتابعي الطقس في المملكة، معززًا مكانته كواحد من أهم التطبيقات المتخصصة في مجال الأرصاد الجوية خاصة بعد السماح بتسريع رادارات الطقس عبر التطبيق بشكل اني.

