شكرا لقرائتكم خبر عن الأرنب البري.. يعشق مناطق الحفظ بمحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

مميزات الأرنب البري

الدمام - شريف احمد - يُعد الأرنب البري أحد الثدييات البرية التي تشكل جزءًا من الحياة البرية في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، ويتواجد حول النباتات اللازمة لغذائه وحياته، ولديه القدرة على التعايش في الكثير من البيئات المختلفة.ويطلق على الأرنب البري العديد من الأسماء المختلفة التي من بينها العدنة وهو ذلك الاسم الذي تعرف به الأنثى وعن الذكر يطلق عليه الخزز، وتستمر فترة الحمل نحو 40 يومًا وتلد من 4 إلى 12 صغيرًا في الولادة الواحدة.يتميز الأرنب البري بطول الجسم ونحفه، ولون يتدرج من الرمادي إلى البني المحمر، وبحدة البصر، وقوة حاسة الشم، ما يساعده في تحديد مصادر الخطر والهرب من المفترسات، بالاعتماد على سرعة العدو، إذ تصل سرعته إلى 70 كم في الساعة ،وغالبًا ما يظهر في الليل.ويتواجد الأرنب البري بكثرة داخل مناطق الحفظ في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية والمناطق المحمية بالمملكة.وتسعى هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية إلى إكثار الأرانب البرية وإعادة توطينها في موائلها الطبيعية من خلال المبادرات وبرامج حفظ وحماية الثدييات، وأُدرجت ضمن قوائم اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية.