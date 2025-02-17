شكرا لمتابعة خبر عن بشاير العتيبي: رحلة إبداعية تحول الفخار من هواية إلى مصدر دخل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجحت الفنانة التشكيلية بشاير العتيبي في تحويل حرفة الفخار من مجرد هواية إلى مصدر دخل مستدام، مستلهمةً من التراث السعودي الأصيل.

وتؤكد العتيبي في تقرير نشرته قناة “الإخبارية” أن عام 2025، الذي أُعلن عنه كعامٍ للحرف اليدوية، منحها فرصة كبيرة لتعزيز حضورها في هذا المجال وتحقيق نجاح ملحوظ.

وبدأت العتيبي رحلتها مع الفخار قبل نحو ثلاث سنوات، حيث انتقلت من الفن التشكيلي إلى هذه الحرفة التي ترى فيها مزيجًا فريدًا من الإبداع والأصالة.

تعتبر العتيبي أن إعلان عام 2025 عامًا للحرف اليدوية شكل دفعة قوية لأصحاب الحرف التقليدية، حيث ساعدها هذا التوجه على توسيع نطاق أعمالها وتعزيز حضورها في السوق المحلي.