شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن: رفض المستفيد المستقل طلب الزيارة الميدانية سيؤثر على أهليته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نبه برنامج حساب المواطن بأن رفض المستفيد المستقل طلب الزيارة الميدانية أو عدم التعاون بتزويد الباحث الاجتماعي بالمعلومات المطلوبة سيؤدي إلى التأثير على أهليته في البرنامج.

ولفت البرنامج إلى أن تخلف المستفيد عن الموعد المحدد للزيارة الميدانية سيؤثر بشكل مباشر على أهليته للاستفادة من الدعم المقدم.

ودعا حساب المواطن جميع المستفيدين المستقلين إلى الالتزام بالحضور في الموعد المحدد والتعاون الكامل مع الباحثين الاجتماعيين لضمان استمرار أهليتهم في البرنامج وتحقيق أقصى استفادة من الدعم المقدم.