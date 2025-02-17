شكرا لمتابعة خبر عن السبيعي عن الجامعة الاسلامية : أنا في ممر تاريخي يا جماعة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استعرض الإعلامي الشهير ثواب السبيعي تاريخ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، التي شهدت مرور عدد من الشخصيات التاريخية، أبرزها الملك فيصل.

وقال السبيعي من خلال فيديو نشره على صفحته “سائح تيوب”: “أنا في ممر تاريخي يا جماعة، هنا مشى الملك فيصل ، تتذكرون الصورة الشهيرة للملك فيصل رحمه الله في الجامعة الإسلامية، كان يمشي بين الأعمدة مع الشيخ ابن باز والشيخ الألباني ” .

وتابع السبيعي: ” هنا في الجامعة الإسلامية، والتي يرجع عمرها لأكثر من 60 سنة ، ستشاهد أكثر من 180 دولة حول العالم مجتمعين في مكان واحد لهدف واحد، تخيلوا يا جماعة سكنهم ودراستهم ومواصلاتهم وأكلهم وشربهم، ولهم مكافأة شهرية وزيارات للمسجد النبوي ، هنا يتم نشر تعاليم الدين الإسلامي وسماحته في جميع أنحاء العالم”.