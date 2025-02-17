شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض والشرقية.

كما يستمر التوقع بتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق القصيم وحائل والحدود الشمالية والجوف وتبوك.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.



ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر الى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف الى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

حالة البحر: خفيف الى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

أمطار متوسطة إلى غزيرة

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية خلال ساعات الصباح الباكر.



وتشهد العديد والأحساء وبقيق أمطارًا غزيرة حتى الساعة 9 صباحًا.ويصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.وتستمر الأمطار المتوسطة حتى الساعة 9 صباحًا، على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.أمطار متوسطة إلى غزيرة