شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. أمانة الرياض تنجز أعمالًا مكثفة في تشغيل وصيانة الطرق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت أمانة الرياض أعمالًا مكثفة في مجالات التشغيل والصيانة خلال الفترة من 7 - 13 فبراير الحالي، شملت تحسين البنية التحتية وتعزيز معايير السلامة على الطرق في مختلف أرجاء المدينة.

وشملت الأعمال تنفيذ 100,963 مترًا مربعًا من أعمال السفلتة، و166,289 مترًا طوليًا من الدهانات الأرضية.

إلى جانب إصلاح 33,440 مترًا مربعًا من المهابط والحفر، ما يسهم في تحسين جودة الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية.

تحسين المشهد الحضري

وأنجزت الفرق الميدانية صيانة 631 مترًا مربعًا من الإنترلوك، و141 مترًا مربعًا من البلاط، و1,631 مترًا طوليًا من البرودرات، إضافة إلى إزالة 299 صبة خرسانية.



وفي إطار تحسين المشهد الحضري، جرى غسيل 42,274 مترًا طوليًا من الدهانات الأرضية، وصيانة 211 لوحة إرشادية، إلى جانب إزالة مطبين لتحسين انسيابية الحركة المرورية.وتعكس هذه الأعمال التزام أمانة منطقة الرياض بتعزيز جودة الحياة في المدينة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر بنية تحتية متطورة ومستدامة.