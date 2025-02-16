شكرا لمتابعة خبر عن سيلفي يجمع وزير الاقتصاد ونظيره الإيراني على متن طائرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، ووزير الاقتصاد والمالية الإيراني، عبدالناصر همتي، اللقاء الذي جمعهما بصورة سيلفي على متن الطائرة التي يستقلانها.

وكان الوزير عبدالناصر همتي قد أعلن أنه سيزور المملكة اليوم السبت بدعوة مشتركة من نظيره السعودي ورئيسة صندوق النقد الدولي.

وكتب همتي في مدونة على منصة “إكس”: “سيُعقد على مدى اليومين المقبلين مؤتمر حول التحديات والفرص التي تواجه الاقتصادات الناشئة، بمشاركة وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظي البنوك المركزية وصناع القرار المختارين، بهدف تعزيز التقدم الشامل وخلق المرونة الاقتصادية من خلال التعاون الدولي”.

وتابع: “هذا اللقاء الدولي يعد فرصة لإجراء محادثات ثنائية مع دول المنطقة بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والمالية.”