شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تستضيف وفدًا وزاريًا أوكرانيًا ومحادثات دولية حول إنهاء الحرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل وفد وزاري أوكراني إلى المملكة برئاسة نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد، يوليا سفيريدينكو، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات سياسية وأمنية مهمة، خاصة فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا.

ومن جهة أخرى، أعلن مسؤولون أمريكيون أن فريقًا من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجري محادثات في المملكة مع مفاوضين روس وأوكرانيين حول إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يشارك في هذه المحادثات وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من إعلان ترامب عن اتصاله بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث اتفق الطرفان على بدء محادثات لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، ومع ذلك، لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة حول موعد الاجتماع أو جدول أعماله.

وفي سياق متصل، أجرى روبيو اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أكد خلاله التزام واشنطن بجهود ترامب لإيجاد حل للنزاع في أوكرانيا، كما عمل ستيف ويتكوف على تسهيل تبادل سجين أمريكي مع روسيا، مما مهد الطريق للمكالمة بين ترامب وبوتين.

ومن جانبها، أعربت أوكرانيا عن قلقها إزاء أي مفاوضات تجري دون مشاركتها، وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن أن بلاده لن تقبل أي اتفاقيات سلام يتم التوصل إليها دون علمها أو مشاركتها، كما حذر من أن فرصة أوكرانيا للصمود في وجه الغزو الروسي ستكون ضئيلة دون دعم أمريكي.

بدوره، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن تسعى لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا، مشددًا على أهمية التوصل إلى حل مستدام يمنع اندلاع نزاعات جديدة في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في إطار الجهود الدولية لإنهاء الصراع في أوكرانيا، مع تركيز خاص على دور المملكة كوسيط محتمل في هذه المفاوضات، مما يعكس تزايد أهمية الدور السعودي في القضايا الإقليمية والدولية.

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