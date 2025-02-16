شكرا لمتابعة خبر عن القحطاني : حالة مطرية جديدة تؤثر على عدد من مناطق المملكة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف متحدث الأرصاد حسين القحطاني عن توقعاته للطقس في المملكة خلال الأيام المقبلة.

وقال القحطاني خلال مداخلة له بقناة العربية: “هناك فرصة لهطول الأمطار على عدد من مناطق المملكة وقد تستقر نسبياً غداً الاثنين”.

وتابع القحطاني: “تعاود حالة مطرية جديدة تؤثر على المناطق الشمالية والشرقية وأيضاً منطقة حائل والرياض والقصيم ومنطقة المدينة المنورة ومكة المكرمة ” .

وأكد محلل الطقس أن فرص هطول الأمطار تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بعدد من الظواهر الجوية ومنها الرياح النشطة المثيرة للأتربة.