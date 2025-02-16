شكرا لمتابعة خبر عن القوات البحرية ونظيرتها الباكستانية تنفذان رماية بالصواريخ على الأهداف.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفذت القوات البحرية ونظيرتها الباكستانية رماية بالصواريخ على الأهداف البحرية في منطقة عمليات التمرين البحري المختلط “نسيم البحر 15”.

وجاء ذلك بحضور رئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن محمد الغريبي، ومعالي رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الفريق أول الركن نفيد أشرف.

يذكر أن المناورات تُنفذ لأكثر من 3 عقود بين القوات البحرية ونظيرتها الباكستانية، وتجسد التزام البحريتين بالعمل معًا لحماية الأمن البحري بالمنطقة وتعزيز العمل المشترك.