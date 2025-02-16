شكرا لمتابعة خبر عن وزير الداخلية يبحث مسارات التعاون الأمني مع نظرائه بمصر وبالعراق ولبنان وفلسطين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، في تونس، اليوم، معالي وزير الداخلية والبلديات بالجمهورية اللبنانية أحمد الحجار.

وجرى خلال اللقاء، بحث مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب استعراض جدول أعمال اجتماع الدورة الـ (42) لمجلس وزراء الداخلية العرب.

كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، في تونس، معالي وزير الداخلية بجمهورية العراق الفريق أول ركن عبدالأمير كامل الشمري.

وجرى خلال اللقاء، بحث مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب استعراض جدول أعمال اجتماع الدورة الـ (42) لمجلس وزراء الداخلية العرب.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية العراقية.

كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، في تونس اليوم ، معالي وزير الداخلية بدولة فلسطين زياد هب الريح.

وجرى خلال اللقاء، بحث مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب استعراض جدول أعمال اجتماع الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب.

كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، في تونس اليوم ، معالي وزيرة الشؤون الداخلية بجمهورية البرتغال مارغاريدا بلاشكو.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، في تونس، اليوم، معالي وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية اللواء محمود توفيق.

وجرى خلال اللقاء، بحث مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب استعراض جدول أعمال اجتماع الدورة الـ (42) لمجلس وزراء الداخلية العرب.