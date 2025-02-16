اختتام ملتقى قيادات التدريب

اختُتمت أعمال الملتقى السنوي لقيادات المنشآت التدريبية 1446 الذي نظمته الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض بمقر الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، بمشاركة أكثر من 200 مختص وقيادي في قطاع التدريب التقني والمهني. وشهد الملتقى ورش عمل متخصصة وجلسات حوارية، تناولت سبل تطوير بيئة التدريب، وتعزيز جودة البرامج التدريبية، ومواكبة التطورات التقنية الحديثة لتأهيل الكوادر الوطنية وفق متطلبات سوق العمل. وأكد نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل بن حمد الزنيدي، أن الملتقى يأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير العملية التدريبية ورفع كفاءة الكوادر التدريبية والإدارية.



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