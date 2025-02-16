شرطة الرياض تضبط 14 يمنيا استغلوا 27 طفلا في التسول

امتدادًا لجهود الحملة الأمنية المستمرة لرصد وضبط المتسولين، ضبطت شرطة منطقة الرياض بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على (14) وافدًا من الجنسية اليمنية لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص باستغلال (27) طفلًا من الجنسية نفسها في التسول بالميادين والطرقات العامة.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة لمن تم استغلالهم.