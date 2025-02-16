شهد المؤتمر مشاركة نخبة من المتحدثين من مختلف المجالات، حيث تناولوا موضوعات متنوعة في القيادة، ريادة الأعمال، تطوير الذات، وصناعة التأثير المجتمعي، إلى جانب الابتكار، التعليم، وتمكين الشباب. قدم المتحدثون تجارب ملهمة، استعرضوا خلالها قصص نجاحهم، والتحديات التي واجهوها، والدروس التي تعلموها خلال مسيرتهم.
وأشاد القائمون على المؤتمر بالتفاعل الكبير من الحضور، حيث تجاوز العدد 1000 مشارك من مختلف القطاعات والمراحل التعليمية، مما ساهم في توسيع دائرة الاستفادة وتبادل الخبرات. كما أكدوا أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على النماذج الريادية السعودية، ودورها في إحداث تأثير إيجابي على المستويات المحلية والعالمية.
في ختام الحدث، تم تكريم المتحدثين، الرعاة، واللجان التنظيمية، تقديرًا لجهودهم في إنجاح المؤتمر، الذي نجح في تقديم منصة معرفية ثرية، تحفّز على الابتكار والإلهام، وتفتح آفاقًا جديدة للحوار حول الأفكار والمبادرات المؤثرة في بناء المستقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر TEDx عكاظ يختتم أعماله في الطائف بمشاركة نخبة من المتحدثين الملهمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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