شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 3 صباحًا.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية والرياض والان نبدء بالتفاصيل

أمطار متوسطة

أمطار رعدية

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من المنطقة الشرقية والرياض خلال ساعات المساء ليلة الأحد/الاثنين، تستمر في بعد الأماكن حتى الساعة 3 من صباح الاثنين.وفي المنطقة الشرقية، تشهد الأحساء وبقيق والعديد أمطارًا غزيرة.بينما في الرياض يُتوقع أن تشهد بعد الأماكن أمطارًا غزيرة، وهي: الدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء ورماح وضرما.وتتمثل الظواهر المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.وتشهد حفر الباطن والنعيرية في المنطقة الشرقية أمطارًا متوسطة. وفي الرياض تستمر الأمطار المتوسطة على الأفلاج والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ومرات والدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء ورماح وضرما.ويصاحب الأمطار المتوسطة رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، وتجمعات المياه.أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة.حسب بيان الأرصاد، يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية والجوف.كما تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.