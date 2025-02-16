إطلاق خدمة تفعيل نظام دخول الشاحنات للشرقية بمواعيد إلكترونية

أطلقت الهيئة العامة للنقل بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، خدمة تفعيل نظام دخول المدن للشاحنات في المنطقة الشرقية خلال أوقات المنع، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 17 شعبان 1446 هـ الموافق 16 فبراير 2025م، ويأتي ذلك امتدادًا للإطلاق الرئيس لبرنامج دخول المدن المركزية في المملكة وبمرحلته الثالثة.

وأشارت الهيئة إلى أن دخول الشاحنات للمنطقة الشرقية خلال أوقات المنع سيكون من خلال حجز مواعيد إلكترونية وبأوقات محددة ومجدولة، عدا الشاحنات المستثناة من الجهات المعنية والمصرح لها بالدخول خلال أوقات المنع، ويأتي ذلك للإسهام في رفع كفاءة الخدمات اللوجستية، وتنظيم تدفق الشاحنات وتخفيف تكدسها على مداخل المدينة ورفع مستوى جودة وكفاءة النقل، وبما يسهم في تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا.

وأوضحت أن هذه الخدمة ستمكّن الناقلين العاملين في نشاط نقل البضائع على الطرق البرية من التنقل الصحيح في أوقات المنع والذروة والازدحام المروري للطرق الرئيسة بالمنطقة الشرقية، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار الطويلة لسائقي هذه الشاحنات، وتطوير الجوانب التشغيلية، والتخفيف والتيسير على الشركات ومنشآت القطاع الخاص العاملة والمستثمرة في نشاط نقل البضائع، وتقليل التكاليف، وستساعد هذه الخدمة في رفع كفاءة وجودة الخدمات التشغيلية للحركة اللوجستية، وتوفير التقارير اللازمة وتحليل البيانات لدعم عملية اتخاذ القرار وتطوير القطاع، والعمل على تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف وتقليل الخسائر المالية للناقلين.

وبينت الهيئة العامة للنقل أن خدمة حجز مواعيد دخول الشاحنات للمدن ستتيح المزيد من التكامل والعمل بشكل أفضل في عمليات إدارة وتنظيم تنقل جميع الشاحنات في المملكة والاستفادة من البيانات والمعلومات لتطوير نشاط نقل البضائع.

وأفادت بأنه بإمكان الناقلين الاستفادة من خدمة "دخول الشاحنات للمدن" عبر منصة لوجستي ؛ دخول المدن، وتُتيح الهيئة من خلال منصة لوجستي العديد من الخدمات الإلكترونية الداعمة والممكنة للناقلين لمزاولة أنشطة النقل وإمكانية تنفيذ الخدمات بكل يسر وسهولة.