الطرق تبدأ استخدام معدة المسح التصويري الرقمي المتحرك

بدأت الهيئة العامة للطرق استخدام معدة المسح التصويري الرقمي المتحرك، التي تعد جهازًا متطورًا يهدف إلى تعزيز سلامة الطرق من خلال جمع بيانات شاملة عن الطرق ومحيطها، وذلك في إطار جهود الهيئة لتبني أحدث التقنيات في قطاع الطرق وتحقيق إستراتيجيتها الرامية إلى تشجيع الابتكار.

وأوضحت الهيئة أن المعدة الجديدة تعمل على مسح ومعالجة وتقييم العناصر غير الرصفية أثناء حركتها، مثل الإشارات الإرشادية والتنظيمية، والحواجز الواقية، ومحطات تغذية الطاقة الكهربائية، والعلامات الكيلو مترية، وأعمدة الإنارة.

وأشارت إلى أن هذه المعدة الحديثة تتميز بكفاءتها العالية في تخطيط وتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح، إضافة إلى تحديد ومعالجة المخاطر المحتملة على الطرق، مثل الإشارات التالفة أو الحواجز المكسورة. وتتيح المعدة القدرة على مسح مسافات طويلة من الطرق بسرعة ودقة عالية.

وأكدت الهيئة عزمها على مواصلة التوسع في استخدام أحدث المعدات والتقنيات، بما يسهم في تحقيق إستراتيجية قطاع الطرق التي تركز على السلامة والجودة, كما تهدف إلى رفع مؤشر جودة الطرق في المملكة إلى المركز السادس عالميًا، وتقليل عدد الوفيات إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.